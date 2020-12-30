日韓銀行融資近18億美元予越南中部燃煤電廠計畫

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（法新社東京30日電） 儘管日本及韓國都曾宣布雄心勃勃的計畫，矢言要在國內實現碳中和目標，但兩國卻持續推動建設越南中部一座引發爭議的燃煤電廠，並將提供將近18億美元的貸款。

日本國際協力銀行（Japan Bank forInternational Cooperation）指出，會向越南中部的永昂2號（Vung Ang 2）燃煤電廠建設計畫提供大約6億3600萬美元貸款。這項計畫受到國際批評，甚至日本政府內部也存在意見分歧。

國際協力銀行昨天表示，韓國進出口銀行（Export-Import Bank of Korea）和私人金融機構也會提供貸款，使總金額達到17億7000萬美元。

裝置容量達1200百萬瓦的永昂2號電廠建設計畫是在10多年前首次提出，並獲得三菱商事（MitsubishiCorporation）等重量級企業的投資。

日本政府今年7月指出，基於環保考量，將加強對外國燃煤電廠投資的規範，但沒有承諾終止政府投入相關計畫的資金或削減現有的投入資金。

日本最近還公布促進可再生能源和逐步淘汰燃油汽車的計畫，以期在2050年實現碳中和的新目標。韓國今年也做出類似的承諾。

© 2020 AFP