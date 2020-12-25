昔日麥可傑克森夢幻莊園售出 售價約2200萬美元

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（法新社洛杉磯24日電） 美國億萬富翁柏考（Ron Burkle）的發言人今天表示，柏考以大約2200萬美元（新台幣約6億1800萬元）的優惠價，購入已故流行音樂天王麥可傑克森生前位於加州的「夢幻莊園」。

麥可傑克森（Michael Jackson）1988年購入這塊位於聖巴巴拉（Santa Barbara）、佔地2700英畝（1100公頃）的土地，隨後將之打造成以童話故事為主題的度假勝地。除了小型鐵路與摩天輪等配置，裡頭還住着猩猩。

此外，麥可傑克森曾在莊園內創作數首膾炙人口的暢銷歌曲。

夢幻莊園（Neverland Ranch）也因麥可傑克森曾邀請小孩到訪過夜，並被控趁機猥褻男童，而惡名昭彰。

2008年，投資人巴瑞克（Thomas Barrack Jr.）旗下的柯羅尼資本公司（Colony Capital）以2250萬美元，向負債纍纍的麥可傑克森買下夢幻莊園。麥可傑克森2009年死後，此地改名為「梧桐谷莊園」（Sycamore Valley Ranch）。

柏考是蒙大拿州（Montana）商人，投資範圍橫跨超市到娛樂產業。他的發言人告訴法新社，柏考把購入這座莊園，當成「一次策略性土地投資的機會」。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導此次交易價格為2200萬美元，相較於2015年賣方報價高達1億美元，出售價大幅下降。知情人士向法新社證實，此出售價格大致準確。

據稱麥可傑克森當初以1950萬美元購入這塊土地。

© 2020 AFP