是否將脫歐協議當耶誕禮物 英國民眾兩樣情

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社英國波士頓24日電） 與歐洲聯盟（EU）歷經數月緊張的協商後今天終於達成協議，英國民眾鬆了一口氣，但是否將脫歐當成「耶誕禮物」又有些許疑慮。

英格蘭東岸市集城鎮波士頓（Boston ）的62歲居民艾希比（David Ashby）稱脫歐是「給英國一個好的耶誕禮物」。他說，那很好「是要徹底結束、斷絕，做個了結...我認為現在拖太久了」。

同樣居住在波士頓的範奇（Andy Finch）則悲觀以對。

當公投脫歐時，波士頓人投票率高於英國任何地方。

範奇說：「一開始，我就不認為脫歐個好主意，如今我仍不這麼想，但現在走到這地步，好吧，我們只能看看。」

波士頓市議會領袖史肯納（Paul Skinner）也質疑脫歐背後動機。

在倫敦，民眾則對脫歐達成協議的消息鬆了一口氣。

歐尼爾（Shane O' Neill）表示：「如果無協議脫歐，將會是個大災難，所以很高興有了結果。」

歐尼爾又說，他一直都偏向主張英國留在歐盟，但如今「辯論結束了，我們必須向前走。」

在蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh），當初公投時以壓倒性多數主張英國留在歐盟，銀行僱員賀勒森（Sharmila Hutchinson）表示，她原先就不支持英國脫歐，「很失望英國不再是歐盟一員」。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP