是否與塔利班打交道 西方國家面臨痛苦抉擇

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（法新社華盛頓17日電） 在試圖摧毀塔利班（Taliban）20年後，西方列強正面臨是否要與這個接管阿富汗政權的伊斯蘭武裝組織打交道的痛苦決定。

與1996至2001年時殘酷統治阿富汗的政權相比，國際如今對塔利班的立場似乎已沒那麼強硬，俄羅斯、中國和土耳其紛紛讚揚塔利班最初發表的公開聲明。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）直言：「塔利班打贏了戰爭，所以我們將不得不與他們對談。」

最堅定拒絕承認塔利班政權的是加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），他稱塔利班是「公認的恐怖組織」，「以武力接管並取代正式選舉產生的民主政府」。

美國軍方和外交官已與塔利班對話，以確保美國大使館員工和曾為美軍工作的阿富汗平民安全撤離。美國國務院表示，倘若安全無虞，美國願意在8月31日結束長達20年的戰爭後，留下來維護喀布爾國際機場的安全。

然而拜登政府表示，與未來阿富汗政府的任何長期關係，將取決於他們是否尊重女權並拒絕蓋達組織（Al-Qaeda）等極端主義運動。

拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）對記者說：「塔利班有責任告訴全世界他們是誰，以及打算如何治理阿富汗」。

談及美國是否會承認塔利班政權時，蘇利文說，「他們過去紀錄不佳，但現在要應對這個問題還為時過早」。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）說，有鑒於塔利班的人權標準，倫敦當局「一般來說」不會跟塔利班打交道。

但拉布說，由於他們仍在卡達就籌組更具包容性的政府進行談判，「我們想測試是否有空間緩和我們現在將看到的那種制度」。

他告訴天空新聞網（Sky News）：「他們如今大權在握，我們必須面對這個現實，也得保持樂觀。」

但拉布承認，在塔利班迅速攻佔整個阿富汗後，要建立一個基礎廣泛的阿富汗政府機會不大。

比起在戰場上，西方列強面對掌權的塔利班，手中握有的籌碼要少得多。

但美國仍對國際貸款機構施以無與倫比的影響力，可以實施嚴厲制裁，為重建這個飽受戰爭蹂躪國家所需的援助設定條件。

在川普政府擔任最高白宮顧問的柯蒂斯（Lisa Curtis）說：「美國應該為承認（政權）設立一個高標準，並將其作為對塔利班正面行為的回報。」

她說：「我們必須優先考量阿富汗人民，確保他們有足夠食物，得以生存，否則我們將面臨一場大規模的人道主義危機。」

「所以我確實相信，在某種程度上，我們可能不得不處理人道援助問題，但就外交承認方面而言，這不應該是無償。」

英國首相強生（Boris Johnson）已迅速採取行動，阻止塔利班歷史盟友巴基斯坦支持這個新政權，並在與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的通話中表示，承認一個新政府應該「基於國際而非單邊基礎上」。

只有巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯3個國家承認前塔利班政權；塔利班1990年代末執政時，依照對伊斯蘭教法嚴格解讀，女性禁止受教育、民眾不得聆聽流行音樂，對偷竊者則施以斷手斷腳的處罰。

© 2021 AFP