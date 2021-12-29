時光膠囊秘密揭曉 李將軍銅像底座埋了這些

（法新社華盛頓28日電） 埋在美國南北戰爭南方領袖李將軍雕像底座的第2個時光膠囊今天揭開神秘面紗，內有子彈、鈕扣、南北戰爭時期南方邦聯貨幣等文物。

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法新社與「野獸日報」（The Daily Beast）報導，這個銅箱是昨天在維吉尼亞州里契蒙（Richmond）李將軍（General Robert E. Lee）雕像底座發現，先前底座內還發現另1個鞋盒大小容器。

維吉尼亞州歷史資源局（Department of Historic Resources）文物修護師今天在電視現場直播中，打開這個長35公分、寬35公分、高20公分的銅箱，內容物狀況相對完好，只有一點點被水損壞的痕跡。

維州考古修護師芮吉威（Kate Ridgway）在電視直播中表示：「狀況比我們預期的好。」「我們原以為裡面的東西都會泡水，還好沒有這樣，真是太棒了。」

1887年裡契蒙報紙報導有寫出當年放入時光膠囊的物品，今天膠囊打開後修復師比對兩者內容，只發現部分符合。

例如當年報紙提到膠囊內放了張1865年遇刺總統林肯（Abraham Lincoln）躺在棺木里的照片，但今天打開膠囊沒看到這張照片，只有張1865年4月29日「哈潑斯周刊」（Harper's Weekly）刊登的女子在林肯棺木旁哭泣照。

銅箱內也找到南北戰爭時期的子彈、邦聯旗、南方邦聯貨幣、鈕扣、聖經、1884年版書籍等物品。

芮吉威表示：「我們真的很怕這會爆炸，所以叫來了拆彈小組，還好不是炸彈。」

文物修護師上周打開的鞋盒大小容器，顯然不是1887年報導提及的時光膠囊。

那個容器內放了3本浸濕的書、1張濕布包着的照片，以及1枚來源不明的硬幣。

1890年為紀念南北戰爭時期率領北維吉尼亞軍團（Army of Northern Virginia）的李將軍，相關組織在南方邦聯首都里契蒙豎立李將軍雕像。今年9月當局開始拆除這座雕像，是近幾個月來遭移除的眾多南方邦聯紀念象徵之一。

去年明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人員警壓頸致死引發全美示威潮，李將軍雕像也成為爭取種族正義的示威活動焦點。

© 2021 AFP