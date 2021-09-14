時尚盛典MET Gala登場 浮誇妝發亮點直擊

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（法新社紐約13日電） 紐約大都會博物館慈善晚宴（MET Gala）今天登場，眾家明星紛紛使出渾身解數，饒舌新秀納斯小子身穿金色盔甲套裝，傳奇超模伊曼則以浮誇羽毛頭飾搭配大蓬裙，化身太陽女神。

除了演員和歌手等娛樂圈人士，眾多體壇巨星和在社群媒體具影響力的網路紅人，現場亮點不斷。納斯小子（Lil Nas X）一身義大利品牌凡賽斯（Versace）黃金盔甲驚艷全場，索馬利亞出身的傳奇超模伊曼（Iman）則以搶眼的羽毛頭飾配上金色褲裝外罩鏤空大蓬裙，氣勢十足。

有「時尚界奧斯卡」之稱的MET Gala今年請來堤摩西夏拉梅（Timothee Chalamet）、「怪奇比莉」（Billie Eilish）、詩人阿曼達戈爾曼（Amanda Gorman）和混血網球球後大?直美（Osaka Naomi）4位Z世代巨星聯手主持，電視實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）以一身全黑蒙面造型現身，與她分居的饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）同樣以一身黑色勁裝登場。

「沙丘」（Dune）男星堤摩西夏拉梅身着黑色翻領白色絲質西裝，搭配Converse白色帆布鞋，展現混搭功力；19歲的怪奇比莉則脫下招牌寬鬆衣服，換上傳奇時尚設計師奧斯卡・德拉倫塔（Oscar de la Renta）充滿仙氣的粉橘色蓬裙禮服，絕美復刻一代性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）。

一年一度的MET Gala總是轟動武林，眾家明星總在紅毯出盡奇招。拉丁天後（Jennifer Lopez）頭戴黑色西部牛仔帽，身穿青銅色深V禮服搭上皮草夾克，大膽風格一如以往；靈魂歌手裡歐布里基（Leon Bridges）則以白色牛仔帽搭配藍色流蘇絨面夾克；跨性別歌手金彼特拉斯（Kim Petras）一身花色禮服加上胸前的立體馬頭，搭配超長馬尾造型，呈現美國風情；70年代殿堂級搖滾樂隊Blondie女主唱黛比哈利（Debbie Harry）禮服靈感來自美國國旗；「親愛的艾文漢森」（Dear Evan Hansen）男星班普拉特（Ben Platt）選擇了牛仔喇叭褲和厚底鞋。

主持人之一的阿曼達戈爾曼以自由女神為靈感，穿上Vera Wang寶藍色禮服、頭戴水晶桂冠頭飾優雅現身；超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）、女星珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）和哥倫比亞歌手Maluma等許多名人則不約而同選穿紅色服飾。

除了魅力四射的紅毯造型，有些賓客選擇凸顯社會問題。

足球巨星拉皮諾（Megan Rapinoe）手上拿着手拿包，上頭寫着「我們信仰同志」（In gay we trust），而演員丹李維（Dan Levy）選擇了大膽的泡泡袖上衣，上頭印有兩男接吻的藝術創作。

31歲紐約州民主黨國會議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）的露肩白色禮服背後，寫有「向富人徵稅」幾個紅色大字。

除了歐加修－寇蒂茲，包括擁有千萬粉絲的YouTuber愛瑪張伯倫（Emma Chamberlain）、TikTok網紅艾迪森芮伊（Addison Rae）、歌手饒舌錢斯（Chance The Rapper）、青少年偶像歌手奧莉薇亞．羅德瑞戈（Olivia Rodrigo）和「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）女演員麥西威廉斯（Maisie Williams）等許多名人，都是第一次參加MET Gala。

去年的MET Gala因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行被迫取消，今天的活動規模較以往縮小約1/3，約有300名賓客出席，且需接種疫苗證明才能入場，不過他們擺姿勢拍照時並沒有戴口罩。

電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的音樂家女友格萊姆斯（Grimes）是個例外，她戴着金屬口罩，手上拿着一把劍。

© 2021 AFP