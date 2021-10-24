時速飆上218公里 美印第安納波利斯自駕車賽寫紀錄

廣告 繼續瀏覽後續

在美國印第安納州首府印第安納波利斯（Indianapolis）舉辦的首屆「印城自駕車挑戰賽」（Indy Autonomous Challenge），來自德國慕尼黑工業大學（Technical University of Munich，TUM）的團隊以速度最快的最後2圈跑出上述成績奪冠，抱回100萬美元（約新台幣2800萬元）獎金。

另個歐洲隊伍EuroRacing雖以時速139英里（約223公里）創造自駕車最快單圈圈速紀錄，但由於其中一名參賽學生工程師犯下一個編碼錯誤，導致屈居亞軍。

根據比賽規定，每支隊伍一共需跑6圈，前4圈為暖身，以剩下2圈速度平均值為最後成績。但EuroRacing的參賽車程式設計僅跑5圈，導致車輛在最後一圈提前減速，造成平均時速被拉低。

EuroRacing領隊、義大利摩狄納與雷焦艾米里亞大學（University of Modena and Reggio Emilia）教授貝托尼亞（Marko Bertogna）說：「我感到很惋惜。」

拿下第3名的PoliMOVE也是歐洲隊伍，原本有奪冠希望，但他們的全球衛星定位系統（GPS）追蹤器在比賽過程中故障。隊伍經理、米蘭理工大學（Polytechnic University of Milan）教授薩瓦雷西（Sergio Matteo Savaresi）表示，這造成他們的車輛「完全看不到方向」。

自駕車必備裝置除了感測器、攝影機和雷達，最重要的是GPS，少了它便無法進行任何控制的行動。因此有些自駕車甚至安裝2套GPS。

這項比賽每支參賽隊伍使用的車輛都是Dallara IL-15。這款車外觀類似一級方程式賽車（Formula One）的參賽車，但體積更小，每輛要價23萬美元（約新台幣644萬元）；不過根據主辦單位說法，配備參賽的自駕車技術後，每輛車價值超過100萬美元。

參賽車配備的技術包括先驅業者Luminar供應的感測器，可從250公尺外繪出平面地圖。

慕尼黑工業大學隊伍成員威斯紐斯基（Alexander Wischnewski）表示，他們奪冠寫下的速度，和人類駕駛「同一輛車」能達到的速度相去不遠。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP