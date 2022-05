時隔36年 捍衛戰士再度登上北美票房寶座

(法新社洛杉磯29日電) 備受影迷期待的動作大片「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)一如預料開片開出好成績,陣亡將士紀念日4天連假預計將以1.51億美元成績登上北美票房龍頭。

影迷期盼36年才盼到這部續集片,但派拉蒙影業(Paramount Pictures)保證這麼長久的等待是值得的。

「捍衛戰士:獨行俠」受COVID-19疫情影響,拖了兩年才上映。陣亡將士紀念日連假前3天在北美有1.24億美元進帳,且儘管未在中國或俄羅斯上映,海外收入也有1.24億美元,全球總票房來到2.48億美元。

周末排名第2的是「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),3天票房1640萬美元。

排名第3的是「開心漢堡店大電影」(The Bob's Burgers Movie),3天進帳1260萬美元。

「唐頓莊園:全新世代」(Downton Abbey: A New Era)以3天590萬美元成績排名第4。

環球合家歡片「壞蛋聯盟」(The Bad Guys)3天吸金460萬美元,排名第5。

© 2022 AFP