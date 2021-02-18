晉級澳網決賽 布雷迪與大直美爭後冠

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（法新社墨爾本18日電） 澳洲網球公開賽女單4強拚戰激烈，美國籍的布雷迪今天技高一籌以6比4、3比6及6比4淘汰捷克籍的穆霍娃晉級決賽，她將與日籍大直美爭奪本屆後冠。

墨爾本解除長達5天的防疫封城後，數以千計球迷湧入澳洲公開賽（Australian Open）的拉佛球場（Rod Laver Arena），觀賞兩位女將對決，最後由第22種子布雷迪（Jennifer Brady）在第5個賽末點擊敗第25種子穆霍娃（Karolina Muchova），這也是布雷迪生涯首度晉級大滿貫決賽。

大直美將在20日與布雷迪一決高下，稍早這位目前世界排名第3的日籍女將，以6比3、6比4直落二擊敗美國小威廉絲（Serena Williams），粉碎她追平24座大滿貫金杯紀錄的美夢。

基於防疫考量，凡球員入境澳洲後需強制隔離14天，25歲的布雷迪是所有經歷難捱隔離選手中，唯一仍未被淘汰的參賽者。

這場4強賽布雷迪總計揮出20次致勝球（winners）與8記愛司球（aces），她賽後受訪表示：「我的雙腿顫抖，心跳加速。我的雙腿充滿活力，就是動不了，感覺像是卡在泥濘里，直到第3盤開始，我才真正恢復勁道。」

去年的美國公開賽（US Open），布雷迪曾在4強賽遭遇大直美，最後大直美在這場鏖戰3盤的史詩級對決勝出，如今兩人將於澳網決賽再度狹路相逢。

布雷迪表示：「美國公開賽我們拚戰激烈，大直美說，那場比賽是她打過的兩場頂尖對決賽事之一，我會很緊張，但我真的超興奮。」

兩人生涯曾3度交手，布雷迪的戰績是1勝2負。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

© 2021 AFP