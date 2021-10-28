晶片短缺 Stellantis汽車產量滑降30%

（法新社巴黎28日電） 汽車製造商Stellantis今天表示，困擾着汽車業的電腦晶片短缺問題，造成其產量比原訂數量減少近1/3。

廣告 繼續瀏覽後續

旗下有吉普（Jeep）、克萊斯勒（ Chrysler）飛雅特（Fiat）、寶獅（ Peugeot）和雪鐵龍（Citroen）等汽車品牌的Stellantis，在7至9月季度生產60萬輛汽車，比原訂數量減少30%。

Stellantis在7至9月季度銷售110萬輛汽車，比去年同期減少27%。當時飛雅特克萊斯勒（Fiat-Chrysler）和PSA（寶獅雪鐵龍集團）尚未合並。

Stellantis表示，半導體短缺問題比其之前預期嚴重，即便是到8月底，但現在供應已經逐漸穩定。

電腦晶片是傳統汽車和電動汽車多項系統中的關鍵零件，晶片短缺導致大多數汽車製造商生產受阻。

晶片短缺問題已造成Stellantis今年前兩季汽車產量減少70萬輛。

Stellantis預估今年減少的汽車產量不會超過140萬輛。

由於晶片短缺，Stellantis已暫停在法國、西班牙、德國和土耳其的汽車組裝廠生產作業。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP