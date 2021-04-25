晶片荒恐持續一整年 恐重擊汽車製造業

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（法新社巴黎25日電） 全球半導體供應短缺，起初被輕描淡寫成暫時性的問題，但日本半導體大廠瑞薩電子失火，台灣又出現旱象，現在看來晶片短缺問題愈來愈有可能持續一整年，汽車製造業將大受打擊。

各車廠今年正打算加速生產，因為預期消費者需求將隨疫情減緩而大增，同時也想彌補去年的損失。但晶片不足，讓這份希望愈來愈渺茫。

● 全球晶片荒 汽車產線被迫閑置

晶片短缺問題已迫使車廠在料件用罄時，讓產線短暫閑置。

包括豐田、福斯（Volkswagen）、福特（Ford）、寶獅（Peugeot）、飛雅特（Fiat）、吉普（Jeep）、本田、捷豹路虎（Jaguar Land Rover），甚至是中國新創公司蔚來汽車（Nio）的工廠，過去幾個月都必須暫停生產。

近幾年來，汽車製造商為了節約成本而減少手中零件庫存，所以一旦供貨延遲，很快就會迫使工廠全面停擺。

雷諾汽車（Renault）執行長梅奧（Luca de Meo）過去這星期告訴股東：「半導體短缺可能使今年產量下滑至少10萬輛。」

在德國，由於福斯和賓士（Mercedes-Benz）被迫暫停生產，數以千計的汽車業勞工面臨工時縮短或暫時失業的窘境。

此外，飛雅特在巴西貝慶（Betim）的工廠本月二度放慢生產速度。斯泰蘭蒂斯公司（Stellantis）在法國勒恩拉賈內（Rennes-La Janais）擁有2000名員工的工廠也近乎停擺。

● 車用晶片為何重要？為何短缺？

電腦處理器是現代車輛的重要成份，車內可能有好幾十個處理器，以控制引擎、自動煞車系統、安全氣囊、自動停車系統、資訊娛樂系統等設備。

主要處理器生產商如台灣的台積電、韓國的三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）都位於亞洲，不過歐美還是有一些廠房。

疫情期間電子裝置需求暴增，是現今晶片短缺的主要原因。而3月日本瑞薩電子主力工廠大火幫了倒忙，台灣又陷入乾旱，可能迫使產量減少。

● 等不到晶片 車廠學習隨機應變

汽車製造商們表示它們每日審時度勢，試圖避免完全關閉產線。

美國通用汽車公司（GM）發布聲明表示，由於晶片短缺，「必要時，通用汽車會製造一些缺少特定模組的車輛」，「一旦可取得更多半導體，就可立即完工」。

斯泰蘭蒂斯在停工3周後，得以恢復生產新款的寶獅308，但生產速度是平常的一半，並回復使用類比式車速表的儀錶板。

● 情況何時能改善 各家說法不一

多數車廠表示，希望在今年下半年補回損失的產量。戴姆勒（Daimler）執行長康林松（Ola Kallenius）在聲明中說，當前拖慢全球汽車生產速度的半導體晶片短缺狀況，「可在今年底前回補」。

但有些人比較悲觀。

汽車零組件重要供應商博世（Bosch）的執行長戴納（Volkmar Denner）說：「預料短期內情況不會改善。未來幾個月，整個產業可能都得面對這種令人不滿的局面。」

法國汽車零組件製造商佛吉亞（Faurecia）預期今年底前情況不會改善，因為消費性電子產品產業正在為生產高峰期做準備。

佛吉亞執行長柯勒爾（Patrick Koller）說：「第三季對於生產耶誕節商品來說非常重要。我們對第四季可以比較樂觀。」

荷蘭國際集團（ING）台灣經濟專家彭藹嬈（Iris Pang）則說，晶片短缺危機可能持續至明年，甚至是2023年。台灣旱象已促使當局下令晶片廠所在地區的企業減少用水。

她告訴法新社：「考慮到工廠半導體訂單增加，現況已開始讓半導體工廠焦慮。」

© 2021 AFP