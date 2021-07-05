智利制憲會議代表就任

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（法新社聖地牙哥4日電） 智制憲會議今天正式成立，155位委員將被託付制憲的重責大任，要從菁英分子手中取回權力，更平等地交還至這個南美國家的百姓手上。

歷史性的成立儀式在聖地牙哥（Santiago）舉行，因示威者與特種警察在附近爆發衝突，延遲數小時後才登場。

選舉官員瓦拉達瑞斯（Carmen Gloria Valladares ）逐一念出5月當選的155位代表，這些人包括律師、教師、家庭主婦、科學家、社工與記者，當中半數是女性，17人代表原住民團體。

不過，在唱國歌揭開儀式後，會場附近傳出示威者的哨子聲及「別再壓迫」的呼聲。部分示威者走向瓦拉達瑞斯，緊張情勢一觸即發，她隨即宣布儀式暫停。

義大利廣場（Plaza Italia）周圍也傳出抗議活動，此處正是2019年10月爆發示威爭取社會公義的地點，那場抗爭震撼智利，最終催生了這個新組織，負責草擬新憲，以取代皮諾契特（Augusto Pinochet）1973年到1990年獨裁時期使用迄今的憲法。

制憲會議會期將持續9個月，可延長3個月，所催生的文件將交付全民皆須參與的公投。

© 2021 AFP