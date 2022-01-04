智利動物園開打COVID-19疫苗 老虎猩猩搶頭香

（法新社智利布因3日電） 拉丁美洲國家智利布因動物園的孟加拉虎查利（Charly）和婆羅洲猩猩桑岱（Sandai）都屬於瀕危物種的一員，它們今天率先接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

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智利首都聖地牙哥的布因動物園（Buin Zoo）挑選查利、桑岱和另外8隻動物接種實驗性疫苗，因為它們都屬於被認為是感染COVID-19的高風險物種。

迄今為止，COVID-19已奪走超過540萬條人命，此外也發現動物園裡的猴子、猿類和大型貓科動物，以及野生鹿、居家飼養的寵物和水貂曾感染這種病毒。

3歲的查利和26歲的桑岱與3隻獅子、另外兩隻老虎和3隻美洲獅，今天一同接種了第二劑專為動物開發但還未上市的實驗性疫苗。它們已於去年12月13日注射第一劑疫苗。

布因動物園獸醫部門負責人賽利斯（Sebastian Celis）說：「我們的想法是保護最容易感染冠狀病毒的動物，同時測試疫苗能否產生免疫力，如果可以的話，能持續多長時間。」

截至目前，據報曾感染COVID-19的圈養動物包括新加坡、克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）和華盛頓的獅子、比利時的河馬、印尼的蘇門答臘虎和美國喬治亞州亞特蘭大的大猩猩。

布因動物園尚未對任何動物進行冠狀病毒篩檢，因為它們都沒有出現癥狀。

智利是唯一一個開始為動物園動物接種疫苗的拉丁美洲國家，而美國已有幾座動物園宣布將為園區里的動物接種疫苗。

迄今為止，智利3歲以上人口近90%已完全接種疫苗，62%已施打加強針。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

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