智利卡車司機封路抗議暴力攻擊 獲承諾改善後解封

（法新社聖地牙哥12日電） 智利一名卡車司機因拒載3名委內瑞拉移民，遭丟擲石塊攻擊致死，司機同僚群起抗議阻擋交通；政府與工會協商後，承諾將採取新安全措施，卡車司機今天解除阻路抗議行動。

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自從智利北部城市安托法加斯塔（Antofagasta）附近10日發生衝突，導致這名卡車駕駛喪生後，卡車司機們便設起路障阻擋交通，除以大貨車在智利中部和北部擋住道路，也阻礙首都聖地牙哥郊區道路通行。。

在港口城市伊基克（Iquique），卡車司機封鎖了通往機場道路，迫使所有進出航班不得不取消。

警方表示，造成這名卡車司機死亡的原因，是他拒絕讓3名委內瑞拉移民搭乘便車，3人就朝他的大貨車丟擲石頭。遭指控的3名攻擊者已被捕。

為安撫抗議司機，政府今天宣布將在智利北部實施新整治犯罪措施，並派遣軍隊支援警方，加強從地面與空中監控道路情況。

智利內政部長狄加度（Rodrigo Delgado）與卡車司機工會會商5小時後宣布上述措施。他說，新措施將在14日開始實施。

在智利，移民已成為敏感議題，因為委內瑞拉經濟陷入嚴重困境，數百萬民眾逃離委國尋求更好生活，移民擴散到拉丁美洲各地。

© 2022 AFP