智利實測結果 北京科興疫苗保護力近7成

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社智利首都聖地牙哥16日電） 智利大量採用北京科興疫苗Coronavac，該國今天發布大型實測結果，顯示該疫苗對防止出現COVID-19 癥狀有67%的效力，預防病死則有80%的保護力。

法新社報導，智利衛生部長巴里斯（Enrique Paris）向媒體談及兩個月來的接種成效時說：「這個數字應能讓國人安心。」

智利是最早展開大規模接種的國家之一，這次實測結果是比對智利國內已打完兩劑、打了1劑以及完全沒有接種疫苗的3類人所得。

實測另顯示，Coronavac疫苗對預防重症需住院有85%的防護力，防止住進加護病房的保護力更達89%。

智利政府希望全國80%人口、即1520萬人能接種疫苗。智利施打疫苗的情況在拉丁美洲遙遙領先，也是全球疫苗施打情況最好的國家之一。

截至今天為止，智利成功讓760萬人已至少施打一劑疫苗；已打完兩劑疫苗的人有超過500萬，約佔目標人數1/3。

智利的疫苗接種計畫於去年平安夜展開，率先施打的是醫護人員，一般民眾接着在今年2月開始，由年長者率先施打。

智利進行全國接種，當中高達86.9%是用北京科興（Sinovac）所製造的Coronavac疫苗，其他則為美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的輝瑞&BNT疫苗。

智利目前確診總數達110萬例，近2萬5000染疫病故。

© 2021 AFP