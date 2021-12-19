智利總統大選決選登場 恐再掀大規模示威抗議

（法新社智利首都聖地牙哥19日電） 智利今天將舉行總統大選第2輪決選，選民將從極右派和左派總統候選人中選出未來的國家領導人。這場勢均力敵的選舉結果出爐時，恐再掀起大規模的抗議行動。

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55歲的極端保守派律師卡斯特（Jose Antonio Kast）與足足小他20歲的前學運領袖柏瑞克（Gabriel Boric），進入第2輪決選。由於兩人實力接近，人口1900萬的智利處於緊繃狀態，選民正處於希望和恐懼之中。

31年前，殘暴的獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）經由民主程序遭罷黜以來，智利的領導人一直屬於中間派。

許多人擔心，講求法律與秩序候選人卡斯特是皮諾契特的支持者，他提出的社會和財政保守政策，反對同性婚姻和墮胎，並支持削減稅收和社會支出。

其他選民則是擔心柏瑞克與共產黨的政治聯盟，許多智利人認為這是委內瑞拉失敗的原因。智利境內有許多委國移民，被認為是智利國內犯罪率上升的原因。 智利是世界上貧富差距最大的國家之一，社會自由主 義者柏瑞克，2019年曾發起智利的反對社會不平等起義，誓言要透過增加社會支出，打造一個「福利國家」。

在11月第1輪總統大選中，卡斯特淘汰另外6名候選人，以27.9%得票率位居龍頭，柏瑞克則以25.8%位居第2。 智利投票棄權率相當高，在1500萬合格選民中，約有50%經常不投票。

© 2021 AFP