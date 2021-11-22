智利首輪總統大選 左右派兩候選人領先

（法新社智利聖地牙哥22日電） 智利第一輪總統大選昨天登場，開出97%選票後，選務機構表示，極右派的卡斯特以27.94%得票率暫居領先，左翼的35歲候選人柏瑞克以25.75%緊追在後，兩人須決選定勝負。

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兩年前的示威讓智利邁向憲法改革之路，新總統任內將主導起草獨裁時代後的首部憲法。

智利選舉事務機構（Servel）表示，55歲的共和黨（Republican Party）候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）得票領先群雄，「認可尊嚴」（Approve Dignity）聯盟的柏瑞克（Gabriel Boric）居次。

目前排在第3的候選人得票率還不到13%。7名候選人都無人能直接拿下過半選票，前2名將於12月19日登場的次輪選舉繼續廝殺。

昨天的選舉是智利民眾18個月內第4度前往投票所；法新社報導，據說1500萬名選民中有半數在投票前夕仍猶豫不決，這場選舉被視為該國幾十年來結果最難預料的總統大選。

目前居領先地位的卡斯特與柏瑞克皆來自在野小黨，2人的政黨也不屬於31年前獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）下台以來治理智利的幾個建制聯盟。

投票前的民調結果顯示，中間派候選人最不受歡迎，包含現任總統皮涅拉（Sebastian Pinera）所屬政黨的人選席修（Sebastian Sichel）。

席修目前暫居第4，他昨天承認敗選，並在演講中祝賀卡斯特，同時表示他不會投給柏瑞克。

© 2021 AFP