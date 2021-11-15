智能不足者運毒新加坡判死案 家屬懇求饒命

（法新社馬來西亞紅毛丹15日電） 馬來西亞一名男子涉嫌走私毒品到新加坡，原定10日處以死刑，他的姊姊懇請新加坡給他「第二次機會」。

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馬來西亞男子納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam）在2009年涉嫌攜帶43公克海洛因（約3湯匙量）入境新加坡時遭逮，於2010年被判處絞刑，多次上訴都敗訴後，原定上周行刑。

33歲的納加德蘭確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，新加坡延後行刑，但人權團體擔憂延後的時間有限。新加坡是全球懲處毒品犯罪判刑最重的國家之一。

然而他的家人並未放棄，納加德蘭的姊姊薩米拉（Sarmila Dharmalingam）呼籲新加坡政府「給他第二次機會」。

35歲的薩米拉14日在馬來西亞北部霹靂州（Perak）紅毛丹（Tanjung Rambutan）的住家接受法新社訪問，她說：「我們希望新加坡政府能饒他一命。」「他有智能障礙。」

人權倡議者表示，納加德蘭的智商只有69，這是被認定為智能障礙的等級，稱他是被脅迫運毒，且在犯案時，納加德蘭還有嚴重的酒精問題。

納加德蘭一案引發外界廣泛抨擊，歐盟和聯合國人權專家公開反對行刑，要求為納加德蘭減刑的請願書已獲約8萬5000人連署。

目前律師團正在進行最後一搏的法庭上訴，雖然成功機會看來渺茫，薩米拉和她的家人仍抱希望。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）

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