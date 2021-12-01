暖化下北極降雨多過降雪 研究：料提前10至20年發生

（法新社巴黎30日電） 根據今天刊登的研究報告，北極圈降雪被降雨取代的時程，將比原本認定的提早10到20年發生。報告警告，全球暖化造成的改變，影響所及將超越北極圈。

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北極圈暖化速度比地表其他地區都要快，海冰融化、空氣濕度增加，都可能升高降水量（precipitation）。

這份發佈於「自然通訊」（Nature Communications）科學期刊的研究報告說，跟先前的氣候模式比較，最新預測估計北極年降水主要形式將從降雪改為降雨的時程，將「提早10到20年」發生。

研究報告主要作者麥克克里斯托（Michelle McCrystall）告訴法新社：「改變將變得更加劇烈，時間也比原先預測的早，因此將對北極圈與以外地區的生活產生很大的影響。」

在加拿大曼尼托巴大學（University of Manitoba）擔任研究人員的麥克克里斯托又說：「舉例來說，北極圈中心最快於2070年，就會在當地氣候變化最大的秋季看到雨量多過雪量，時程早於先前模式預測的2090年。」

但這一切都要取決於全球暖化的程度。

研究報告指出，依照目前暖化速率，在這個世紀末以前，北極圈的降雪將改由降雨取代。

但研究報告指出，若將地球升溫限制在攝氏1.5度以內，即2015年巴黎氣候協定中最具雄心的目標，代表北極圈降水的主要形式還是降雪。

美國國家航空暨太空總署（NASA）哥達德太空研究所（Goddard Institute for Space Studies）所長施密特（Gavin Schmidt）說，從研究結果可推斷，「若各國減排目標與在巴黎協定所做承諾一致，便可避免最糟糕的衝擊」。

但施密特又說，他認為這項研究並沒有證明改變將比會原本預期的要早。無論這項改變什麼時候發生，從降雪改為降雨，都可能對北極圈生態系統與其餘地區產生重大影響。

若目前北極圈的積雪上方遭遇更多雨水，將導致表層的冰變厚，讓馴鹿更難以覓食。

積雪變少也代表北極圈將喪失部分替地表反射太陽熱能與光線的能力，將因此造成暖化。

© 2021 AFP