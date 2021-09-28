暗殺未遂男有望明年6月無條件獲釋 雷根基金會聲明反對

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（法新社華盛頓27日電） 40年前刺殺時任美國總統雷根（Ronald Reagan）未遂的男子辛克利有望明年6月無條件獲釋。消息一出，雷根總統基金會暨研究所隨即發出聲明反對。

現年66歲的辛克利（John Hinckley）1981年3月30日在華府的飯店外對雷根和另外3人開槍，隔年因獲認定精神失常而判無罪。雷根肺部中彈但後來康復。

辛克利當時表示，他看了茱蒂福斯特（Jodie Foster）主演電影「計程車司機」（Taxi Driver）後，相當迷戀這位女星，因此想殺了雷根引起女方注意。

辛克利在華府的精神病院待了大約30年後，2016年獲准出院，但旅行和上網等行動受到嚴格限制。 根據法院文件，一位聯邦法官今天批准司法部和辛克利律師的協議，將在明年6月解除這些限制。 雷根總統基金會暨研究所（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）發出聲明反對，並說「聽到這項決定時感到悲痛」。

聲明說：「我們和法官的裁定持相反意見，我們認為辛克利仍會威脅到他人，因此強烈反對釋放他。我們希望司法部將在法院提出動議，以推翻這項裁定。」

© 2021 AFP