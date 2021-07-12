暗殺海地總統又一嫌落網 警方：此人涉參與招募槍手

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（法新社海地首都太子港11日電） 海地警方今天宣布，他們逮捕一名「具有政治目的」的本國公民，此人涉嫌參與招募上周暗殺總統摩依士（Jovenel Moise）的槍手。

海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）表示，現年63歲的海地公民薩農（Christian Emmanuel Sanon ）6月初乘坐私人飛機進入海地。

根據海地警方在記者會上提供的詳細資料，薩農是在幾名哥倫比亞人的陪同下，抵達海地。

查爾斯指出，歹徒最初目的是逮捕摩依士，「後來任務發生了變化」。「又有22人進入海地。」

海地當局說，這28人6日晚間闖入摩依士位於首都太子港（Port-au-Prince）的私人宅邸，朝摩依士和其夫人瑪婷（Martine）開火。摩依士遇刺身故，瑪婷受傷後以救護機送到美國邁阿密治療，有關當局說她狀況穩定。

自7日以來，已有18名哥倫比亞公民被捕。海地警方訊問他們得知，薩農透過總部設在美國佛州、名為CTU的委內瑞拉安保公司，招募了26名參與這起暗殺行動的成員。

警方表示，當局獲報後展開行動，拘捕這些涉案的武裝歹徒，其中一人先打電話給薩農。

查爾斯說，「他（薩農）接着聯繫了另外兩人，我們認為那兩人就是暗殺摩依士總統的幕後主使」。但是，查爾斯並未透露那兩人的身分。

查爾斯說：「這些歹徒最初被賦予的任務是保護薩農的安全，但後來任務發生了變化，他們向其中一名攻擊者傳達逮捕摩依士的命令。」 （譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP