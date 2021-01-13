暴徒硬闖美國國會 前奧運金牌泳將被爆在現場

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（法新社華盛頓12日電） 美國媒體報導，總統川普（Donald Trump）的支持者6日攻佔國會大廈造成多人死亡，曾兩度在奧運奪下金牌的前泳將凱勒（Klete Keller），也被發現在硬闖國會的暴徒人群中。

「紐約時報」（The New York Times）和泳壇新聞網站SwimSwam報導，凱勒是6日硬闖國會的川普支持者之一。

保守派網站Townhall發布的影片似乎可以看到身高198公分的凱勒，穿着美國奧運代表隊外套在國會大廈內的圓頂大廳（Capitol Rotunda），當時警方試圖在那個區域進行清場。

紐時報導，多位未具名的前隊友和教練認出凱勒；SwimSwam則報導，至少12名泳壇人士認出凱勒。

沒有影片顯示凱勒有任何暴力舉動，但闖入國會可能犯下了非法闖入和妨害治安行為等聯邦罪名。

根據報導，凱勒已經刪除社群媒體帳號，其中包括支持川普的訊息。

現年38歲的凱勒，曾在2004年雅典奧運和2008年北京奧運的800公尺4人接力賽事項目，和美國泳壇傳奇人物飛魚菲爾普斯（Michael Phelps）同隊合作拿下金牌。

根據紐時報導，凱勒之前在科羅拉多州的科羅拉多泉（Colorado Springs）擔任房地產經紀人。科羅拉多泉是美國奧林匹克委員會總部的所在地。

© 2021 AFP