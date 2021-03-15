更精準 以色列發表雷射導引迫擊炮系統

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（法新社耶路撒冷14日電） 以色列在即將遭到國際刑事法院（International Criminal Court）戰爭罪調查之際，發表一個雷射導引的迫擊炮系統，表示這種系統可降低平民附帶損害。

以色列國防部表示，Iron Sting系統是由以色列軍方和本地公司埃爾比特系統（Elbit Systems）合作研發，運用雷射與全球衛星定位系統（GPS）技術，為120毫米的迫擊炮彈提供最大準確度。

國防部長甘茨（Benny Gantz）表示，Iron Sting將「對付藏身於平民、都會環境的敵人，同時符合以色列法律和道德標準」。

國防部表示，Iron Sting研發多年，生產與供應給軍方前，已在以色列南部測試成功。

埃爾比特陸地部門經理維爾德（Udi Vered）在國防部發布的聲明中說：「我們認為，我們一直有能力研發可提高準確度並降低附帶損害的有效解決辦法。」

不到2周後，國際刑事法院將針對以色列在巴勒斯坦領土涉及的戰爭罪展開正式調查，調查將着重以色列和哈瑪斯（Hamas）2014年在加薩走廊（Gaza Strip）的衝突。

當時約有2250名巴勒斯坦人遭戰火波及而死，其中多為平民。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP