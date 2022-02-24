曼哈頓地區檢察官請辭 川普刑事調查案再掀波瀾

（法新社紐約23日電） 率領紐約檢方對美國前總統川普商業行為進行刑事調查的兩名曼哈頓地區檢察官今天請辭，引發各界對此案未來偵查發展的疑慮。

廣告 繼續瀏覽後續

美國媒體報導，檢察官鄧恩（Carey Dunne）、波莫蘭茲（Mark Pomerantz）遞出辭呈，讓紐約曼哈頓區檢方對川普集團犯罪行為的刑事偵查再掀波瀾。

法新社報導，曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）正在調查川普集團是否浮報多項資產價值，以向銀行取得貸款；之後在報稅時，又低報資產價值以減低稅賦。

此案由曼哈頓區地方檢察官範斯（Cyrus Vance）發起並負責監督調查，白艾榮今年1月上任時接手此案。

白艾榮辦公室發言人證實鄧恩和波莫蘭茲已經請辭，但未說明原因。發言人以電郵聲明回覆法新社詢問時表示：「我們很感謝他們的服務。」

「紐約時報」引述不具名消息來源報導，兩人請辭是因為白艾榮對是否應該繼續調查此案存疑。

紐時報導指出，白艾榮辦公室應向大陪審團提交證據，但已耽擱一個月之久；這是檢察官在決定是否起訴之前應有的程序。

不過，白艾榮辦公室表示，「調查仍在進行當中」。

現年75歲的川普至今尚未被起訴，他一再表示，這是民主黨籍檢察官對他的政治獵巫行動。

去年7月，川普集團（Trump Organization）和集團長期任用的大帳房懷索柏格（Allen Weisselberg）以涉15項詐欺和逃漏稅重罪被起訴；但他們堅不認罪，法院預定今年中開始審理懷索柏格案。

這椿針對川普家族企業進行的刑事調查，與民主黨籍紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）的民事調查案極為相似。

詹樂霞今年1月表示，她在針對川普集團的調查中發現欺詐或誤導性做法的「重大證據」。

詹樂霞可依任何財務不當行為罪名起訴川普集團，但不能提起刑事指控。

川普是否再度爭取共和黨提名於2024年角逐白宮大位，一直讓美國民眾費疑猜；然而相關法律訴訟恐讓川普再次競選情勢變得更加困難。（譯者：紀錦玲)

© 2022 AFP