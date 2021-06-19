曼恩砍39分 快艇隊史首度打進西區決賽

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（法新社洛杉磯18日電） 曼恩（Terance Mann）轟下生涯單場新高39分，幫洛杉磯快艇今晚以131比119擊敗猶他爵士，隊史51年來首度打進分區冠軍賽。

快艇以4勝2敗從西區季後賽第2輪與爵士的系列勝出。西區冠軍賽將於20日由第4種子快艇對上第2種子鳳凰城太陽。

太陽先前以4比0橫掃丹佛金塊率先晉級。但太陽這次過關斬將的大功臣保羅（Chris Paul）疑因COVID-19 確診被放入聯盟健康安全協議的限制出賽名單，會否對西區決賽造成衝擊值得關注。

這場球只是24歲的曼恩生涯第2場季後賽先發，但他大發神威21投15中，讓1.7萬主場球迷樂翻天。

他賽後說：「我不過就是相信自己能辦到。每個人都要我投籃，我就照辦。」

除了曼恩，快艇的喬治（Paul George）28分，傑克森（Reggie Jackson）27分，都是贏球功臣。

兩隊第一節你來我往，爵士以33比31領先。爵士第二節火力全開，狂砍39分，快艇只得19分，上半場打完，爵士以72比50領先22分之多。

不料易籃再戰後，快艇展開驚天大反撲，第三節豪取41分，以91比94隻落後爵士3分。關鍵的最後一節開打，快艇攻勢依然猛烈，不但超前爵士，並且拉大領先幅度，最終以12分之多勝出。

爵士主力後衛密契爾（Donovan Mitchell）攻下39 分，另有9籃板和9助攻。後衛克拉克森（Jordan Clarkson）貢獻21分，歐尼爾（Royce O'Neale）也有21分。

© 2021 AFP