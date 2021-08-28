曼聯尤文圖斯達成協議 C羅鳳還巢

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（法新社英國曼徹斯特27日電） 英超曼聯今天宣布，球隊已和義甲尤文圖斯達成協議，簽回葡萄牙超級球星羅納度（Cristiano Ronaldo）。C羅也感性表示，他在尤文圖斯達成許多「很棒的事」。

現年36歲的C羅於2003到2009年效力曼聯期間開始聲名大噪，2009年又以當時破紀錄天價轉會到西甲皇家馬德里，開啟足球生涯又一巔峰。

英國廣播公司（BBC）報導，曼聯（Manchester United）同意以1280萬英鎊（約新台幣4.9億）再度簽下36歲的C羅。曼聯發布聲明說：「球隊每一個人都期待迎接C羅回到曼徹斯特。」

C羅效力皇馬9年期間在438場各項賽事踢進450球，為皇馬拿下4座歐冠冠軍、期間4度榮膺世界最佳球員的年度金球獎（Ballon d'Or）。

C羅這次鳳還巢回到2003到2009年時效力過的老東家，那段期間C羅為曼聯贏得8座重要賽事冠軍。雖然合約細節尚未公布，但英國與義大利媒體表示，曼聯與C羅簽下2年合約。

轉戰皇馬9年後，C羅2018年以1億歐元（近新台幣33億）天價轉會義甲尤文圖斯，球隊盼C羅能帶領他們一圓歐冠冠軍夢，可惜C羅雖為尤文圖斯踢進101球、拿下2座義甲冠軍、1座義大利杯（Coppa Italia）冠軍，卻無緣歐冠登頂。

C羅在Instagram貼文：「今天我離開一支輝煌球隊，它絕對是義大利規模最大、甚至全歐洲最豪門之一的球會。它總是尊重我，我也藉由每場比賽、每個賽季、每次競爭為他們而戰作為回報。」

「到最後，我們都能回顧過去，理解到取得了偉大成就，即便沒達到我們想要的一切，但我們仍然共同寫下了一段非常美麗的故事。」

© 2021 AFP