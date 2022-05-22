曼谷近10年來首度選舉市長

（法新社曼谷22日電） 泰國首都曼谷今天舉行近10年來首次市長選舉，投票結果被視為接下來全國選舉的指標，而全國選舉剩下不到1年就要進行。 泰國2020年發生年輕人領導的大規模街頭示威行動，要求政治變革及改革曾經不可動搖的君主制度。這次曼谷市長選舉是在那之後的首次重要選舉，有約400萬人具投票資格。 這次競選活動的主軸以日常生活為主，而非過往的政治議題。幾位主要的候選人都承諾，要清理曼谷這個有1000萬人口，顯得擁擠、污染、嘈雜的大城市。 曼谷各地的投票所在上午8時開放，直到下午5時為止。民眾前往投票所時都需量體溫，並遵守COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定。

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一位28歲民眾在投票後說：「我對這次選舉並不期待，因為難以改變曼谷，但我投給一個我認為能改變曼谷的人，儘管只會有一點改變，但我確實希望這位候選人能做出點改變。」

這次有30人競選曼谷市長，創下紀錄。在2014年發生政變後，地方選舉遭取消，市長由政府任命，直到8年後，這些人才得以參選。

這次選舉呼聲最高、獨立參選的查猜（Chadchart Sittipunt）今天早上騎着自行車到投票所投票。 在上次政變被推翻的政府中，查猜是交通部部長，他承諾解決曼谷惡名昭彰的交通問題，並做出多項有關環保的承諾。他堅信選民希望能改變目前根深蒂固的政治分歧局面。 查猜的主要競爭對手是現任官派曼谷市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）。阿斯文曾是警方首長，並獲得總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的支持。阿斯文承諾解決曼谷長年來的水患問題。

但在這個議題上，阿斯文在當曼谷市長的6年表現卻不理想。本周稍早，曼谷部分地區在大雨後淹水，讓阿斯文飽受批評。 朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）的政治分析家蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）表示，這次曼谷市長的選舉結果將可讓人了解，首都民眾是否願意支持主導泰國政局的保皇派和軍方所支持的候選人。

他本周告訴法新社說：「曼谷不等於泰國，但這次曼谷市長選舉將成為更重大選舉的風向球。」

© 2022 AFP