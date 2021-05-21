曾兩度獲選 柯瑞和約基奇、恩比德爭年度MVP

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（法新社洛杉磯20日電） 過去曾兩度拿下美國職籃NBA年度MVP的柯瑞，本季拿下得分王後，將和約基奇、恩比德爭奪本季的年度MVP。

金州勇士明星後衛柯瑞（Stephen Curry）曾在2015年、2016年獲選為年度最有價值球員（MVP），丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic）、費城76人的恩比德（Joel Embiid）則要力拚繼2000年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，首位能獲此殊榮的中鋒球員。

如果最後得票的前兩名是塞爾維亞的約基奇和喀麥隆的恩比德，那將是2006-07球季德國的諾威茨基（Dirk Nowitzki）拿下年度MVP、加拿大的奈許（Steve Nash）排名第2後，再度有國際球員能在年度MVP的得票排名上包辦前兩名。

柯瑞本季拿下得分王，還創下勇士得分的隊史記錄。他是喬丹（Michael Jordan）以每戰平均32分成為得分王後，拿下得分王最年長的球員。他是本季投進最多三分球的選手，也正朝史上投進最多三分球選手的目標邁進。

柯瑞也打破了勇士得分、助攻的隊史紀錄。

約基奇被認為是年度MVP的熱門人選，他本季平均每戰可獲26.4分、10.8籃板、8.3助攻。他的三分球命中率有3成8，罰球命中率也有8成6。

恩比德本季打出生涯最佳表現，平均每場比賽可獲28.5分、10.6籃板，讓76人坐上東區龍頭的位置。

除了年度MVP，聯盟也公布了其他5個獎項的入圍者，包括入圍年度最佳教練、年度最佳防守球員、年度最佳進步獎、年度最佳新秀、年度最佳第6人。

入圍年度最佳教練的有猶他爵士的史奈德（Quin Snyder）、鳳凰城太陽的威廉斯（Monty Williams）、紐約尼克的席柏杜（Tom Thibodeau）。其中，席柏杜曾於2011年獲獎。

入圍年度最佳防守球員的有猶他爵士的戈貝爾（Rudy Gobert）、勇士的葛林（Draymond Green）、76人的西蒙斯（Ben Simmons）。其中，戈貝爾曾兩度獲獎，葛林則曾於4年前獲獎。

入圍年度最佳新秀的有夏洛特黃蜂的拉米羅．波爾（LaMelo Ball）、明尼蘇達灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）、沙加緬度國王的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

入圍年度最佳第6人的有同在爵士的克拉克森（Jordan Clarkson）、殷格斯（Joe Ingles），和紐約尼克的羅斯（Derrick Rose）。

© 2021 AFP