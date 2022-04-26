曾成北京制裁對象 人權觀察組織領袖即將卸任

（法新社巴黎26日電） 人權觀察組織（Human Rights Watch，HRW）執行主任羅思今天宣布，他在任職30年後即將卸任。這個總部位於紐約的非政府組織早已是全球威權政府和人權侵犯者的眼中釘。

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HRW透過聲明宣布：「自1993年開始領導本組織的羅思（Kenneth Roth）將於今年8月底卸任。」

羅思則透過影片表示：「沒有什麼事情是不會改變的，傳承的時間到了。」

羅思說，他「非常有信心」，相信HRW團隊會繼續有效捍衛人權，且「我離開人權觀察之後，也不會放棄我們的志業」。

在他的領導下，HRW從一個小規模倡議團體成長為全球性權利組織，現在在全球擁有超過500名員工。

1997年，HRW因協助推動禁止使用殺傷性地雷，共同獲得諾貝爾和平獎；此外這個組織也曾在國際刑事法院（International Criminal Court）的設立上扮演關鍵角色。

2021年4月，人權觀察組織成為全球第一個指控以色列對巴勒斯坦人實行「種族隔離」政策的主要國際人權組織。儘管以色列強烈否認上述指控，並譴責HRW的報告內容，但今年2月，總部位於倫敦的國際特赦組織（Amnesty International）也提出類似指控。

近年來，羅思多次指控北京侵犯人權，也因此成為中國當局的大敵。

HRW表示，2020年1月，羅思前往香港發布組織年度報告時，中國下令對他實施制裁，並將他驅逐出境。上述報告闡述了「北京對全球人權體制的威脅」。

據HRW的說法，該組織目前正就羅思的繼任人選進行遴選。

© 2022 AFP