曾支持新冠源出實驗室 病毒學家新論文稱源出動物

（法新社華盛頓17日電） 「科學雜誌」（Science）今天刊出權威科學家沃洛比的論文指出，武漢首例COVID-19確診據信是一名華南市場的小販，而非中國與世衛聯合溯源所認定的一名男子。沃洛比還主張，有力證據指向病毒源於動物而非實驗室。

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中國與世衛聯合溯源團隊原本認定的首例，是一名沒到過華南海鮮批發市場的男子，但亞利桑那大學進化生物學家沃洛比（Michael Worobey）在論文指出，其實武漢的首例反而應是一名更晚發病的女小販。

對於沃洛比來說，這一關鍵信息及他對武漢其他早期 確診例的分析，清楚表明病毒起源於動物。

由於缺乏一錘定音的證據，新冠疫情爆發兩年來，疫情起源始終為專家間所激辯。

而這次令人矚目的是，沃洛比是今年5月中曾聯名投書「科學雜誌」要求嚴肅考量病毒源出實驗室的十多名科學家之一；如今在他最新論文里，沃洛比改口稱他對疫情起源的研究「為疫情源起於活禽市場動物提供有力證據」。

華南市場在這次疫情里的確切角色一直為科學界所爭論。此前發現過1918年大流感與愛滋病毒線索的沃洛比，在論文里指出大部分2019年12月已知的確診例，均與華南市場有直接或間接關聯。

藉由比對基因資料、報告和早期確診者口述，他發現早期確診例不是在華南市場工作、造訪過，就是與去過者或附近住戶有接觸史。

沃洛比指出，還原研究顯示COVID-19初期傳染與華南市場密不可分，大多數到過華南市場且染疫者都去過有賣活體貉、狸的攤位，這類動物會帶冠狀病毒，「這為活禽市場是疫情起源提供有力證據」、「再也不能任意駁斥華南市場的關聯」。

他說若疫情最先不是從華南市場爆開，「就很難解疫情後續為何如此發展」。

世衛溯源報告聲稱武漢首例確診者應為2019年12月8日發病的一名男子，但沃洛比發現，這名41歲男子事實上是在12月16日才發病。他認為真正的首例應是12月11日才發病的一名華南市場女小販。

當初世衛溯源團隊一員的達斯札克（Peter Daszak）表示，沃洛比的分析令他信服。

© 2021 AFP