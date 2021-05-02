曾獲奧斯卡最佳女配角獎 奧林匹亞杜卡琪斯辭世

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（法新社洛杉磯1日電） 美國性格女星奧林匹亞杜卡琪斯（Olympia Dukakis）今天早上辭世，享壽89歲。她曾於1987年美國浪漫喜劇電影「發暈」（Moonstruck）飾演專橫母親，獲奧斯卡最佳女配角獎。

奧林匹亞杜卡琪斯的弟弟艾波羅（Apollo）在臉書（Facebook）證實這位資深劇場藝人的死訊，她在演藝生涯晚期，才在影壇聲名大噪。

艾波羅寫道：「我至愛的姐姐，奧林匹亞杜卡琪斯今天早上在紐約市辭世。歷經多個月健康不佳後，她終於安息了，追隨她的（夫婿）路易斯佐里奇（Louis Zorich）而去。」死亡原因尚未披露。

1987年首映的美國浪漫喜劇電影「發暈」，由諾曼傑維遜（Norman Jewison）執導，雪兒（Cher）和尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）等主演。本片描述紐約市一名義大利裔女子遇上未婚夫的弟弟後，兩人陷入熱戀的故事。

此電影於1988年第60屆奧斯卡獎抱回3個獎項：最佳原創劇本獎、最佳女主角獎（雪兒）及最佳女配角獎（奧林匹亞杜卡琪斯）。奧林匹亞杜卡琪斯也因此獲得金球獎（Golden Globe）最佳女配角獎並獲英國影藝學院電影獎（BAFTA）最佳女配角提名。

至1988年，奧林匹亞杜卡琪斯在美國已是家喻戶曉人物，除了獲得奧斯卡獎加持外，也因為她的堂弟、時任麻州州長杜凱吉斯（Michael Dukakis），在1988年總統大選中獲民主黨提名為總統候選人。但杜凱吉斯最終輸給共和黨候選人、時任副總統的老布希（George H. W. Bush）。

除了「發暈」，奧林匹亞杜卡琪斯的電影作品還包括與約翰屈伏塔和克絲汀艾莉合作「看誰在說話」（Look Who's Talking）、與莎莉麥克琳和茱莉亞羅勃茲攜手演出「鋼木蘭」（Steel Magnolias）以及與李察德瑞佛斯搭檔演出「春風化雨1996」（Mr. Holland's Opus）等。

她的演員夫婿路易斯佐里奇於2018年離世，兩人育有一個女兒和兩個兒子。

© 2021 AFP