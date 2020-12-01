曾獲NBA總冠軍戒 澳洲中鋒波格特宣布退休

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社雪梨1日電） 手中握有NBA總冠軍戒指的澳洲中鋒波格特今天宣布，即刻起結束15年的職籃生涯，自籃球場上退休。

在2005年的美國職籃NBA選秀會被密爾瓦基公鹿以狀元簽選上、現年36歲的澳洲球員波格特（Andrew Bogut）表示，賽季因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情暫停，讓他有了時間思考他的未來。

波格特在他的播客（podcast）Rogue Bogues上說：「這不是一個容易的決定，但我認為這是正確的決定。」

「即刻起，我將從職業籃球場上退休。」

波格特表示，他一直在應付因為傷勢造成的慢性疼痛，他在休季期間接受了兩次手術。

他說：「近兩年光是早上要起床，對我來說就是很大的挑戰，更遑論要練球或參加比賽了。」

波格特提到，他的身體大概從2018年起就是在硬撐了，他表示：「我不得不說，2019-20球季，我原本就岌岌可危的身體徹底崩解、支離破碎了。」

波格特表示，先前他鎖定要代表澳洲參加2020年東京奧運，但如今他想優先考量的，是自己的身體狀況。

他說：「我在生理上、心理上，都沒辦法在2021年讓身體恢復到以前的狀態。」

「我可以帶着止痛藥和忍受精神上的痛苦繼續打下去，但在生涯走到此刻，真的不值得。」

「我真的要開始遠離球場，並珍惜我的身體健康。」

6個月前，波格特表示，他不會和澳洲職籃「國家籃球聯賽」（ National Basketball League, NBL）雪梨國王（Sydney Kings）續約。

在結束13年的NBA生涯，並助金州勇士在2015年奪得總冠軍後，波格特2018年和國王簽下2年合約。

身高213公分的波格特，在被交易到勇士之前，在公鹿待了7個球季，過去他也曾待過達拉斯獨行俠、克里夫蘭騎士隊。

波格特榮膺NBL 2018-19球季年度最有價值球員（MVP），而國王本季雖打進總冠軍賽，但賽季因為疫情而提前結束。

© 2020 AFP