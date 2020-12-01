曾稱戴口罩沒用 川普疫情顧問阿特拉斯傳辭職

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（法新社華盛頓30日電） 美國媒體今天報導，總統川普最青睞，卻也因為反對配戴口罩及其他問題引發爭議的冠狀病毒顧問之一阿特拉斯（Scott Atlas）已經辭職。

福斯新聞（Fox News）取得阿特拉斯日期註明為12 月1日的辭呈。阿特拉斯是一名神經放射科醫師，缺乏相關公衛或傳染病經驗或資歷。

福斯新聞另也報導，阿特拉斯的合約已預計在本周稍後到期。

阿特拉斯在辭呈中寫道：「我寫信辭去擔任美國總統特別顧問的職務。」

他也感謝川普給他這個榮幸，並祝福即將上任的總統當選人拜登（Joe Biden）政府「一切順利」。

阿特拉斯表示，「我努力工作只為一個重點，即拯救生命並幫助美國人民度過這場疫情」，還說自己「向來憑藉最新科學和證據辦事，沒有任何政治考量或受到影響」。

阿特拉斯擔任川普疫情顧問期間，多數時間都招來爭議，如今在全美病例激增之際提出辭呈。

科學界和公衛界都對阿特拉斯在這個職位上的專業知識和資格提出嚴重質疑。

雖然科學證據壓倒性地證明配戴口罩的好處，阿特拉斯10月間仍在社群媒體推特（Twitter）上推文表示：「口罩有用嗎？沒用。」推特隨後以不實訊息隱藏這則推文。

阿特拉斯也接受俄羅斯國家掌控的電視台今日俄羅斯（RT）專訪，期間淡化美國冠狀病毒傳播的嚴重性。

阿特拉斯11月間呼籲密西根州民眾「挺身而起」對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫作為，例如延緩疫情擴散的封鎖措施，而非全力以赴擊敗疫情。

截至今天晚間，美國累計有1352萬2247起確診病例，26萬7844人病故，兩項數據皆為全球最高。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP