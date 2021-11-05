曾輸給超級電腦 俄羅斯傳奇棋王：人類比AI更可怕

（法新社裡斯本5日電） 俄羅斯傳奇西洋棋大師卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）曾被超級電腦「深藍」擊敗，但他認為比起人工智慧（AI），人類才是構造成真正威脅。

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國際商業機器公司（IBM）超級電腦「深藍」（Deep Blue）於1997年擊敗卡斯帕洛夫，他迄今仍對這種科技深感神奇。

卡斯帕洛夫這周在葡萄牙里斯本「網絡峰會」（Web Summit）和10個人同時對弈，並在45分鐘內輕鬆將他們全數擊敗。他和法新社談到，人工智慧在社會扮演愈來愈�d重角色。

他說，「當今社會，機器扮演愈來愈重大角色，不管你喜不喜歡，這都正在發生」。「沒有證據顯示，機器會對我們造成威脅。真正的威脅並非來自殺手機器人，而是人類本身，因為人類仍舊獨佔邪惡。」

這位克里姆林宮批評者說，真正的威脅來自「獨裁、極權主義國家，以及會利用這類科技來傷害我們的恐怖分子」。

雖然類似「魔鬼終結者」的殺手機器人仍然只在科幻小說中出現，但人權團體已開始推動國際法規，要限制使用「殺手機器人」，推測人工智慧未來幾年內將會改變戰爭。

而在「網絡峰會」，科技巨擘本周則在討論人工智慧的更正面潛在應用，包括能促進心理健康的「聊天機器人」以及能夠分類塑膠廢棄物的機器人等等。

卡斯帕洛夫或許被形容為科技樂觀主義者，但他也不完全否認，人工智慧反對者擔心機器人未來將會取代人類的工作，包括取代工廠工人和卡車司機等。

他說：「毫無疑問，那會很痛苦。我不想要太冷酷無情，人們將會失業。但朝大格局想，引進更多科技，人類始終是贏家。」

© 2021 AFP