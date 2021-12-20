曾遭聖戰士蹂躪 伊拉克摩蘇爾博物館戰後重生

（法新社摩蘇爾20日電） 伊拉克摩蘇爾（Mosul）博物館飽受伊斯蘭國（IS）聖戰士摧殘，一度成為廢墟，但館內有2500年歷史的文物在法國專家協助下進行修復，重獲新生。

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2014年，位於伊拉克北部的摩蘇爾被伊斯蘭國攻佔，佔領長達3年，博物館內古老文物被砸成碎片。

支援伊拉克博物館員工的法國羅浮宮（Louvre）約聘修復人員伊比拉德（Daniel Ibled）說：「我們必須把所有碎片分開…就像拼圖一樣，把訴說同一個故事的碎片拼湊在一起。一點一點地，嘗試得到全貌。」

伊斯蘭國聖戰士攻佔博物館後，曾於2015年2月發布影片，拍攝他們拿着槌子，摧毀被視為異端的伊斯蘭教創立前文物，驕傲地宣傳他們的殘暴。

大型與沉重的文物，基於伊斯蘭國的宣傳目的被摧毀，小型文物則被賣到黑市，在全世界流竄。這些毀滅性行動留下的傷疤至今仍未癒合。

在博物館的一樓，地基的扭曲鐵條，從一個巨大的洞里戳出來。

其他房間里散落着各種大小的石塊，有些帶有動物爪子或翅膀的蝕刻版畫，有些則有楔形文字銘文。

許多小型碎片在桌上排成一列，專家們絞盡腦汁思考它們的出處。最小的碎片甚至不比一個拳頭大。

專家目前努力修復來自亞述帝國時代主要城市尼姆魯德（Nimrud）一具長着翅膀的獅子雕像，還有兩具拉瑪蘇雕像（lamassu，長着人頭的有翅膀公牛）與阿淑爾納西爾帕二世國王（King Ashurnasirpal II）的王座基底。

許多文物都可追溯到公元前1000年，仰賴「衝突地區文化遺產保護國際聯盟」（ALIPH）出資修復。

除了羅浮宮外，美國華府的史密森尼博物館（Smithsonian Institution）也出力訓練博物館團隊，紐約的世界建築文物保護基金會（World Monuments Fund）則負責修復博物館建築。

寫滿楔形文字的阿淑爾納西爾帕二世國王王座基底，已經幾乎完成修復。部分碎片以彈力繩或小金屬圈拼湊在一起。

博物館員工、蘇美文明專家伊布拉欣（Choueib Firas Ibrahim）表示：「王座基底被粉碎為超過850個碎片，我們已經拼湊2/3。」

有些碎片可以藉助上面的文句和線條拼回原型，就好比在完成一個巨大拼圖。

修復專家雅新（Taha Yassin）說，「我們閱讀上面的銘文，藉此一片一片修復」，然而有些碎片「沒有平滑的表面和銘文」，肉眼幾乎難以區別。

伊拉克部隊於2017年重新奪回摩蘇爾，1年後展開博物館緊急修復工作，希望恢復往日榮光。

經歷疫情延誤後，博物館長薩阿拉（Zaid Ghazi Saadallah）表示，希望修復工作能在5年內完成。

© 2021 AFP