曾飾演星際大戰黑武士 英演員大衛普羅斯逝世

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（法新社倫敦29日電） 經紀人今天表示，英國演員大衛普羅斯（Dave Prowse）已經辭世，享壽85歲。大衛普羅斯曾飾演星際大戰（Star Wars）中戴着黑色面具的反派角色黑武士（Darth Vader）。

經紀人鮑溫頓（Thomas Bowington）在臉書（Facebook）寫道：「我們很哀慟必須宣布，我們的客戶大衛普羅斯昨天上午逝世，享壽85歲。」

鮑溫頓告訴英國廣播公司（BBC）：「願原力時時與他同在！」

鮑溫頓還說，他的死「對我們和全球數以百萬計的影迷來說，真是令人深深揪心的損失」。

大衛普羅斯原本是健美先生，後來轉職演員。他擁有近2公尺的高大身材，得以在星際大戰正傳三部曲（Star Wars Trilogy）擔綱令人難忘的反派角色。

不過，身穿黑色鎧甲與披風演出的人雖然是大衛普羅斯，但他出身布里斯托（Bristol），有濃重的英格蘭西部口音。製作人找來美國演員詹姆斯厄爾瓊斯（James Earl Jones），代替大衛普羅斯隔着面具發聲。

儘管如此，大衛普羅斯依舊喜愛這個角色，他在2013年告訴法新社，黑武士是「大銀幕史上最棒反派」。

星際大戰正傳三部曲在1970年代末期至1980年代初期推出後，大衛普羅斯曾赴世界各地與鐵粉見面。

© 2020 AFP