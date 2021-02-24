替補名單出爐 威廉森等4人首次可打NBA明星賽

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯23日電） 隨着NBA明星賽替補名單在今天出爐，威廉森等4人首次得以參加明星賽，入選球員還有11次參賽的保羅，及里拉德、哈登等得分好手。

美國職籃NBA明星賽將於3月7日在亞特蘭大舉行，即便有球星認為，球季已經因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而過於緊湊，但聯盟仍決定舉辦明星賽，且過往明星賽周的三分球大賽、灌籃大賽等好戲也同樣保留。

今天公布的替補名單中，最近3年的得分王哈登（James Harden）加入他布魯克林籃網隊友杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）的行列，成為明星賽的一員，這是他連續第9次入選。而在例行賽、季後賽屢屢上演飆分秀的波特蘭拓荒者後衛里拉德（Damian Lillard），則是生涯第6度獲選。

這次名列替補名單的還有鳳凰城太陽的資深後衛保羅（Chris Paul），這是他生涯第11度參與這場年度盛事。至於紐奧良鵜鶘的威廉森（Zion Williamson）、波士頓塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）、芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）、紐約尼克的藍德爾（Julius Randle）則是首度獲選的明星賽「新鮮人」。

其他明星賽的替補球員，還包括洛杉磯湖人8次獲選的戴維斯（Anthony Davis）、洛杉磯快艇7次入選的喬治（Paul George）、費城76人3度獲選的西蒙斯（Ben Simmons），還有兩次入選，猶他爵士的戈貝爾（Rudy Gobert）與隊友密契爾（Donovan Mitchell）、奧蘭多魔術的佛契維奇（Nikola Vucevic），及塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）。

至於本次明星賽的先發球員，是經球迷票選從東、西兩區各選出2名後場球員、3名前場球員，名單稍早已先公布。

東區球隊的後場球員，有籃網的厄文（Kyrie Irving）及華盛頓巫師的畢爾（Bradley Beal）成為明星賽先發球員，前場球員則有籃網的杜蘭特（Kevin Durant）、密爾瓦基公鹿的安特托昆博（GiannisAntetokounmpo）、76人的恩比德（Joel Embiid）獲選。

西區球隊的後場球員，有金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）成為明星賽先發球員，前場球員則有湖人的詹姆斯（LeBron James）、丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic）、快艇的雷納德（Kawhi Leonard）入選。

這次的明星賽，杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）分別是東、西區的「人氣王」，因此兩人將擔任隊長，他們接下來將於3月4日透過「選秀」的方式，從獲選的球員中挑人組隊。

© 2021 AFP