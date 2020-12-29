最後一搏 川普籲支持者施壓國會拒認證拜登勝選

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（法新社華盛頓28日電） 美國總統川普促恿支持者於明年1月6日聚集華盛頓進行最後一搏，施壓國會不要認證拜登為總統大選的勝利者。

全美各地數以千計的支持者，包括「女性支持美國優先」（Women for America First）、「停止偷票」（StopTheSteal）到極右派「驕傲男孩」（Proud Boys）等組織，預期都將前往華盛頓重申川普沒有根據的說法，指稱11月3日出現大規模選舉舞弊導致他落敗。

川普周末兩度推文催促支持者參加這次活動，並稱這次大選是「我國史上最大騙局」。

他昨天發文說：「1月6日華盛頓特區見。別錯過了。」

這項活動引發外界對再次出現暴力的憂慮，12月12 日包括「驕傲男孩」等挺川組織參與抗議活動時，有數人遭刺傷、數十人被逮捕。

川普似乎寄望支持者能施壓國會，拒絕州選舉人最後的計票並將選舉翻盤。

「停止偷票」在網路上宣布：「我們人民須前往美國國會山莊草坪，前進並告訴國會不要認證。」

他們表示：「國會不可以認證這個詐欺的選舉人團（Electoral College）。」

民主黨的拜登獲得306張選舉人票，共和黨籍的川普僅得到232張。1月6日，副總統彭斯（Mike Pence）將率領國會認證每州交付的選舉人票，這代表着各州的普選結果。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP