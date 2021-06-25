最新壓力測試結果 Fed：美大銀行能應付經濟衰退

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（法新社華盛頓24日電） 聯邦準備理事會（Fed）今天公布最新壓力測試結果指出，美國最大金融機構資本充足，能在經濟嚴重衰退時維持放貸。

法新社報導，聯準會聲明指出，23家銀行參與這次年度測試，檢測它們在假設性經濟危機下，是否能維持資本需求，結果全數過關，依然「遠高於基於風險的最低資本要求之上」。

聯準會負責銀行監管的副主席奎爾茲（Randal Quarles）表示：「過去1年來，聯準會在數個不同的嚴重衰退假設下進行過3次壓力測試，全數證明銀行體系表現強勁，足以支持經濟持續復蘇。」

因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）導致經濟劇烈下滑，聯準會2020年6月下令，暫停回購股票和限制股利配發，之後在去年12月鬆綁這些限制，准許金融機構基於之前所得，有限度進行資本分配。

美國銀行家協會（American Bankers Association ）在測試結果出爐後指出：「今天的壓力測試結果明確顯示，國內最大銀行具有強勁的資產負債表，能維持高資本度過這次流行病疫情。」

在今年的壓力測試中，銀行在假設情況下，面臨失業率攀升至接近11%、國內生產毛額（GDP）兩年下降4 %且資產價格重挫55%等情況，測試中許多假設狀況是在公司債和商用不動產市場發生。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP