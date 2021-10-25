最貴Nike Air Ship！喬丹菜鳥球季紅白戰鞋飆出近4200萬天價

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這雙紅白戰鞋是喬丹（Michael Jordan）在芝加哥公牛菜鳥球季第5場比賽時所穿，之後耐吉公司（Nike）推出所有喬丹周邊商品，都在場內外掀起轟動。

蘇富比（Sotheby's）在推特發表聲明說：「拍賣會歷來最有價值的運動鞋－麥可喬丹1984年在例行賽所穿的Nike Air Ship，剛在我們拉斯維加斯的奢侈品拍賣會以147萬2000美元（約新台幣4144萬元）落槌。」

這項天價輕鬆打破先前紀錄，而前一次紀錄是由一雙Nike Air Jordan所創下，去年8月在佳士得（Christie's）拍賣會以61萬5000美元（約新台幣1731萬元）價格拍出。

饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）穿過的一雙Nike Air Yeezy 1今年4月以180萬美元（約新台幣5067萬元）價格落槌，是先前運動鞋紀錄的3倍，但這是私人銷售。

稀有運動鞋市場正在飆升。運動鞋創下的成交價格近來屢次被打破，10年前被視為小眾市場，如今引起了公眾和主要收藏家的興趣。

今天拍出的這雙簽名球鞋歷史比第一代Air Jordan還悠久。現在已成經典運動鞋系列的Air Jordan推出後，迅速從流行籃球裝備搖身成為全球熱銷的街頭配件。

Air Jordan系列鞋款鼻祖Air Ship是由摩爾（Peter Moore）所設計。喬丹1984年和1985年都穿上Air Ship鞋款應戰，1986年則換上了改良版。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP