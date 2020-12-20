有疫苗哪能沒有針筒 德工廠趕工因應全球需求

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德國巴特阿羅森20日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）之戰不僅造就出創紀錄的疫苗研發速度，施打疫苗所需的注射筒（針筒）需求量也飆升數十億支。

德國一間工廠已經忙着生產一支支塑膠注射筒，也有信心能應付全球所需。

德國最大針筒製造商Almo有信心，即便面臨龐大挑戰，也不會發生注射筒短缺的情況。

Almo一天24小時、一周7天不停組裝一次性注射筒，以提供給德國和全球140多國使用。

他們每13秒就能組裝64支含活塞的注射筒；每年生產出超過20億支大小不一的空針。

而注射針（針頭）則是由Almo母公司、德國醫療和製藥設備品牌柏朗公司（B. Braun）的馬來西亞子公司製作。

公司打算投入3000萬歐元另開組裝線，以因應疫情推升的疫苗施打需求。

他們已取得來自德國生技公司BioNTech和德國CureVac藥廠的首批訂單。BioNTech與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）合作研發的疫苗已經開始在部分國家施打；而CureVac的候選疫苗則已進入最終試驗階段。

柏朗告訴法新社：「我們明年可以生產2.7億支1mL 注射筒；若有必要，2022年起可生產額外2億支。」

© 2020 AFP