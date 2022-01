(法新社喀布爾5日電) 去年重新掌權的阿富汗激進組織塔利班(Taliban)堅稱人像違反伊斯蘭教律法,下令阿國西部服飾店商家除去假人模特兒的頭部。

一段假人模特兒頭部被一一鋸下的影片,近來在社群網站上瘋傳。

塔利班去年8月重新掌權後,從嚴詮釋伊斯蘭律法,而大幅限縮了人民的自由,尤其是女性的自由。

赫拉特市的勸善懲惡部(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)主管官員拉曼(Aziz Rahman)告訴法新社:「我們已下令商家砍下人形模特兒的頭部,因為模特兒假人違反伊斯蘭教律法。

部分服飾店剛開始以塑膠袋或頭巾蓋住模特兒假人的頭,拉曼說:「倘若他們只是蓋住頭部或把整個模特兒假人藏起來,阿拉的天使不會進入他們的店裡,賜福他們。」

到目前為止,塔利班尚未針對模特兒假人或雕像發布國家政策。

塔利班當權後嚴格詮釋伊斯蘭教律法,禁止描繪人物形象。

© 2022 AFP