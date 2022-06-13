有限控槍立法 美20名跨黨參議員達協議

（法新社華盛頓12日電） 在德州與紐約州先後發生死傷慘重槍擊案後，美國參議院兩黨協商議員今天宣布就一套面向較窄的槍枝管制達成協議，但參院版內容遠不如眾院版及美國總統拜登所籲的大規模改革。

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5月先後發生紐約州水牛城（Buffalo）超市10死槍擊、德州1所小學學童19死與教師2死的大規模槍擊，迫使美國政壇必須有所行動以應對龐大控槍聲浪。

過去就不斷阻撓嚴格控槍立法的共和黨議員堅持不願大幅修改槍械規範，往往將槍擊案根源歸咎心理問題。

這次由10名共和黨與10名民主黨聯邦參議員提出的參院版槍枝管制，內容包括加強背景調查，讓執法機關能有時間查核青少年及所有21歲以下有購槍潛力者的心理健康記錄，另外家暴者禁止擁槍，也首度擴大將情侶關係也適用。法案並要求將家暴定罪和限制令加入全國背景查核資料庫。

參院版還將為各州提供資金制訂所謂示警法律，允許各州有關單位得以暫時沒收被認為是危險者的槍械，此外也資助用於心理健康資源的經費，加強學校的安全和心理健康服務。

參院版控槍措施有10名共和黨參議員相挺，得以有望在參院表決時取得法案通過所需的60票；參議院100席里目前民主、共和兩黨各半。

20名跨黨派參議員在一份聲明裡說：「今日，我們宣布達成一項符合常理的兩黨共同提案，旨在保護美國兒童、保障學校安全並減少全國性槍枝暴力威脅。」

參院版控槍立法至少代表兩黨開始縮短雙方在如何解決槍械暴力上的巨大鴻溝，已是顯着進展。多年來在共和黨挺槍派的阻撓下，美國國會一系列控槍立法均告失敗。

美國國內另一強力反對嚴格控槍者則是全國步槍協會（NRA）；儘管屢傳醜聞且被紐約州檢察長興訟，仍具有強大影響力。

全國步槍協會昨天於參院版出爐前已先推文道：「主流媒體、左派政客、恨槍社運人士正在霸凌NRA成員與槍枝擁有者，只因他們想逼我們放棄，我們絕不屈服。」

由於控槍所涉政治利益存在極深的黨派分歧，這份參院版尚未最終定案，且仍與美國總統拜登、控槍人士和大多數民主黨人所倡的大規模改革相去甚遠，範圍遠不如上周眾議院版的控槍法案；眾院版包含禁止向21歲以下者出售半自動武器、禁止販賣大容量彈匣並訂頒全國一致的示警法律等。

但8日以223票贊成、204票反對所通過的眾議院版控槍法案，正反票數的政黨壁壘鮮明，外界認為這份由民主黨主導較嚴格的控槍立法，到參院要獲得至少10名共和黨人倒戈相挺的機會渺茫。

© 2022 AFP