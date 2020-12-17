木村花疑因網路霸凌輕生 日本男子遭調查

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社東京17日電） 日本實境秀明星、女子摔角選手木村花5月輕生離世，得年22歲，疑與網路霸凌有關。日本警方今天將一名曾在推特發文謾罵她的男子函送法辦。

日本讀賣新聞、朝日新聞等媒體報導，木村去年10 月起參與人氣戀愛實境節目「雙層公寓」演出，Netflix今年3月31日播出的集數中，木村與其他演出者發生衝突，木村因此在網路上受到中傷、誹謗。富士電視台5月19日重播同一集，4天後的5月23日木村輕生。

警視廳表示，一名住在大阪府20多歲的男性，5月中旬在木村的推特上多次發送「個性惡劣，你還有活着的價值嗎」、「什麼時候要去死？」等內容，木村的家屬認為涉及公然侮辱而報警。

這名男子在警方調查時，承認自己有發這些推文，理由是「無法原諒木村在節目中的態度，要代替對方復仇」，警視廳依涉嫌侮辱等罪將他函送法辦。

男子在6月下旬曾透過電子郵件向木村的家屬道歉，表示他做了誹謗與中傷木村的行為，他會反省，一生背負着這項罪名、負起責任。

警視廳說，節目第一次播出後約2個月內，木村的推特上有約1200則推文，其中有超過300則是誹謗、中傷的內容。在木村輕生後許多謾罵的推特帳號已刪除，不過警方透過復原檔案與截圖等方式，找出背後的發文者，將繼續進行搜查。1091217

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

© 2020 AFP