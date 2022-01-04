未打疫苗 法國雙胞胎兄弟電視名人接連染疫病逝

（法新社巴黎4日電） 未打疫苗的法國雙胞胎電視名人鮑格達諾夫兄弟（Bogdanoff brothers）一周內相繼感染COVID-19病逝，享壽72歲。兩人在1980年代以科學節目走紅，其後則因特殊整形外貌聞名。

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伊戈爾・鮑格達諾夫（Igor Bogdanoff）的律師德拉馬茲（Edouard de Lamaze）和經紀人3日晚間證實，伊戈爾已逝世。6天前律師才證實，他的兄弟葛里奇卡（Grichka）在法國首都巴黎一家醫院辭世。

兩兄弟的友人、法國前教育部長費瑞（Luc Ferry）上周接受「巴黎人日報」（Le Parisien）訪問時表示，兩人皆未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

俄羅斯裔的鮑格達諾夫兄弟在法國一眼就讓人認出，兩人也是八卦雜誌常客。他們在1980年代主持法國電視一台（TF1）火紅科學節目「X時光」（Temps X），其後以業餘藝人和經常掀起爭議的科學作者身分延續事業。

鮑格達諾夫兄弟在事業較晚期，因外貌、名流生活方式和嘗試重新推出「X時光」節目衍生出法律問題，成為大眾持續關注對象。

兩人的外貌改變，反映在極高的顴骨、肥厚的雙唇和明顯的下巴。他們否認整形，僅承認曾接受「實驗」而有這樣的結果。兩人在2010年曾說：「我們很驕傲擁有像外星人的面孔。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

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