未登記參選支持者大失所望 杜特蒂長女薩拉爆染疫

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（法新社馬尼拉10日電） 杜特蒂長女薩拉未在8日截止期限前登記角逐總統大選，決定尋求連任納卯市長，跌破外界眼鏡，她昨天向支持者致謝後，辦公室發布聲明指出，薩拉確診COVID-19，正在隔離中。

法新社今天報導，曾在電視台攝影機前毆打治安官的薩拉（Sara Duterte-Carpio），以好鬥凌厲作風聞名，支持者雖對她未登記參選總統感到失望，依舊張貼「選吧，薩拉，選吧」海報，舉行集會並發布數以千計則訊息，希望這位43歲的納卯（Davao）市長改變心意。

根據菲國選舉法規，參選人可在11月15日之前撤銷登記，之後再申請參選另一職位，或是申請作為替代人選；在此規定之下，出人意表的狀況很多，杜特蒂（Rodrigo Duterte）2015年正是在最後一分鐘參選。

薩拉昨天在臉書（Facebook）一則含義隱晦的貼文中，感謝她的支持者出現在首都馬尼拉的參選登記處；數小時後，她的辦公室表示，薩拉感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）且出現輕微癥狀，正在隔離中。

杜特蒂先前表示將退出政壇，雖尚未點名繼任者，但曾暗示薩拉將與子弟兵克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）聯手參選下任正副總統，而薩拉卻未在期限內登記參選。

脾氣暴躁、熱愛重機的薩拉，在民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）針對總統可能人選最新調查中，仍一馬當先。

支持度排在她之後的菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）、馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）和退役拳王巴喬（Manny Pacquiao），皆已宣布將參選下屆總統。

薩拉是否會角逐總統寶座，要到11月中旬才能確定，但部分分析師認為，薩拉在民調的高支持度，恐怕難以轉化成勝選，因為她缺乏父親的魅力和幽默，而在菲律賓，選民重視候選人個性，更甚政策。

© 2021 AFP