未隨美股漲勢起舞 亞股走勢不一

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港21日電） 亞洲股市今天盤勢震蕩，市場難以延續前一天華爾街股市在美國申請失業救濟人數續降帶動下的漲勢，投資人心理持續受到通膨疑慮和經濟復蘇利多等因素所左右。

亞股本周以分歧的走勢畫下句點，儘管美國初次申請失業救濟人數連續3周下滑，來到疫情時期新低，強化市場對經濟復蘇很有可能實現的預期心理。

華爾街三大指數全面上揚，投資人暫時不去考慮，重啟經濟和疫苗接種帶來的商業活動增加，將使物價飆漲，從而迫使聯邦準備理事會（Fed）收緊目前超寬鬆的貨幣政策。

隨着經濟好轉，市場似乎已準備好接受部分聯準會官員熱衷討論緊縮貨幣政策的可能性，並將這視為經濟前景亮麗的跡象。

E*Trade Financiall分析師羅文加特（Mike Loewengart）表示：「通膨雖然是重頭戲，但不要忘了，聯準會有兩大法定任務，另一個是處理就業問題。」

「申請失業救濟人數雖再度顯示我們邁上正確方向，但我們距離疫情爆發前的水準還有一段距離。」

日股日經指數收漲0.78%，來到28317.83點。港股恆生指數收漲0.10％，來到28420.37點。上海綜合股價指數收跌0.58%，來到3486.56點。

至於亞洲其他股市，首爾股市收跌，新加坡股市收漲，澳洲和紐西蘭股市收高。

© 2021 AFP