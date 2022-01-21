末日鍾倒數100秒 科學家警告：2022年不比兩年前安全

（法新社華盛頓20日電） 代表頂尖科學家和安全專家對人類生存危險判斷的末日鍾，今年維持在距離午夜100秒的極危險位置，包括COVID-19疫苗進展被日益增加不實資訊及其他威脅抵消等。

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原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）執行長布朗生（Rachel Bronson）今天宣布，今年的世界沒有比兩年前更加安全，當時末日鍾（Doomsday Clock）往前撥快到距離午夜剩100秒位置。

她在設立末日鐘的75周年紀念會上告訴記者：「如果人類要避免一場生存災難，一場比以往見過都還嚴重的災難，國家領導人必須在打擊不實訊息、關注科學和合作方面做得更好。」

該組織在完整聲明稿中表示，目前末日鍾指針尚未移至更接近午夜，並不意味威脅已經穩定下來。

布朗生說：「相反地，末日鍾距離文明毀滅的世界末日仍然最接近，因為世界仍處於極其危險時刻。」

原子科學家公報在1945年由參與研發核武的「曼哈頓計畫」（Manhattan Project）科學家，像是愛因斯坦（Albert Einstein）、歐本海默（J Robert Oppenheimer）等人所創設。

隨後他們於1947年推出末日鍾，象徵全球對災難的脆弱性。

時鐘的時間由該組織委員會決定，並獲包括11位諾貝爾獎得主在內的贊助委員會提供建言。

原子科學家公報在聲明中指出，2021年初出現充滿希望發展，包括美國和俄羅斯重新簽署「新戰略武器裁減條約」（New START）。

但國際緊張局勢持續益趨嚴峻，包括最近的烏克蘭危機，以及美國、俄羅斯和中國持續發展極音速武器等。

原子科學家公報表示，「正如2021年1月6日美國國會大廈暴動證明那樣」，沒有任何國家能豁免對民主構成的各種威脅。

參與此事件遭起訴的人當中，超過10%是現役或退役軍人，突顯了軍隊中的極端主義。 雖然全世界科學界正聚焦關注COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但各國政府必須為因應其他生物威脅做好準備，包括從武器計畫到抗生素抗藥性增加等，該組織認為未來10年內，抗生素抗藥性可能會引發新的全球大流行。

© 2022 AFP