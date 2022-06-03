末節犀利三分球轟垮勇士 塞爾蒂克總冠軍賽首戰奪勝

（法新社舊金山2日電） 塞爾蒂克今天在NBA總冠軍賽首戰打完3節落後12分，末節靠着犀利的三分球攻勢，最終以120比108逆轉擊敗勇士。

廣告 繼續瀏覽後續

美國職籃NBA總冠軍賽，西區冠軍金州勇士今天在主場進行的7戰4勝制系列賽首戰，迎戰東區冠軍塞爾蒂克。

這場比賽開打後，勇士頭號球星柯瑞（Stephen Curry）就火力全開，首節包括三分球8投6中在內，9次出手命中7球，單節轟下21分，塞爾蒂克雖靠塔特姆（Jayson Tatum）一次切入上籃外加罰球得手的「3分打」，將落後縮小到1分差距，但勇士在第1節打完後，仍32比28領先。

柯瑞首節砍進6個三分球，除幫助勇士取得領先，也創下總冠軍賽單節最多三分球的紀錄。

次節的比賽，塞爾蒂克再把防守強度拉高，徹底鎖死柯瑞，讓他在第2節完全沒有分數進帳，並在布朗（Jaylen Brown）一次跳投得手後，以一波10比0攻勢首次將比數扳平，之後也在他一次兩罰俱中後超前，並在上半場結束時，反以56比54領先勇士。

下半場的比賽，勇士打出5比0開局，很快要回領先，並在魏金斯（Andrew Wiggins）的進球後，領先達兩位數，在他單節攻下12分的帶領下，勇士3節打完，以92比80領先塞爾蒂克12分。

決勝節的比賽，塞爾蒂克先靠懷特（Derrick White）連進兩記三分球扳平比數，接着老將霍福德（Al Horford）也接連取分逆轉戰局。靠着霍福德、布朗單節分獲11分、10分的聯手帶領下，塞爾蒂克打出單節40比16的猛烈攻勢，最終12分之多獲勝。

塞爾蒂克末節三分彈12投9中，命中率驚人，是最終得以逆轉的一大關鍵。

霍福德此役攻下塞爾蒂克全隊最高26分，布朗貢獻24分，板凳出發的懷特三分球8投5中拿下21分，史瑪特（Marcus Smart）獲18分，塔特姆拿下12分，並送出13次助攻。

勇士的柯瑞今天轟下全場最高34分，魏金斯貢獻20分，湯普森（Klay Thompson）、替補的波特（Otto Porter Jr.）分別獲得15分、12分，只拿4分的葛林（Draymond Green）抓下11個籃板。

包含本季在內，勇士近8個球季有6季闖進總冠軍賽，且已經3次拿下總冠軍，隊史6次奪冠的他們，堪稱是近年NBA強權的代表球隊。塞爾蒂克則是在過去17次奪冠，與洛杉磯湖人並列第1，曾建立綠衫軍王朝的他們，2008年擊敗死對頭湖人，是他們最近一次拿下總冠軍。

塞爾蒂克今天贏球，在總冠軍賽以1比0領先，兩隊5日（台灣時間6日）將繼續在勇士主場進行系列賽第2戰。

© 2022 AFP