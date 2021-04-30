朱利安尼住處遭FBI突襲 稱證據將證明他的清白

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約29日電） 美國前總統川普的前私人律師朱利安尼今天批評政府的調查，稱美國聯邦調查局（FBI）為了調查他在烏克蘭的商業往來，突襲他住處所搜集的證據，將證明他和川普是「清白的」。

前紐約市市長朱利安尼（Rudy Giuliani）告訴福斯新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson），昨天在他曼哈頓的住處和另一個辦公室沒收的電子裝置，將顯示他2019年協助川普在烏克蘭挖掘不利現任總統拜登的資訊時，並未違反聯邦法律。

朱利安尼針對與烏克蘭的往來表示，證據呈現的就是無罪，可以證明川普和他都是清白的。

美國眾議院2019年底曾就川普涉及施壓烏克蘭打擊政敵拜登、被控濫權與妨害國會發動彈劾，但兩項指控最後都在參議院被打回票。

朱利安尼進一步指控司法部提供「非法搜索令」，並稱司法部透過雲端取得律師及委託人特權所保護的資訊「監視」他，「公然侵犯憲法賦予我的權利」。

他說，這是獨裁政權才會用的手段。川普今天稍早也抱怨說這次的突襲「不公平」。

川普在他動蕩執政期間，經常指控美國政府機關有政治傾向，但也利用他辦公室的力量，試圖讓這些單位順從他。

川普告訴福斯財經新聞（Fox Business）說：「朱利安尼是很棒的愛國者，他只是熱愛這個國家，結果公寓卻遭到搜查…這非常、非常不公平。」

朱利安尼的兒子安德魯（Andrew Giuliani）猛批這次突襲，並指控司法部會這麼做，是基於政治考量。

但拜登為調查的完整性辯護，他告訴美國國家廣播公司（NBC），在搜索行動之前，他並未得到通報。

他說：「我曾經承諾，不會以任何方式干涉、命令或企圖阻止司法部的任何調查…此事發生時，我不知情。」

© 2021 AFP